Synesis One Fiyatı (SNS)
Bugün için canlı Synesis One (SNS) fiyatı, 0.0032622 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.27M USD. SNS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Synesis One Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Synesis One fiyat değişimi +9.65%
- Dolaşımdaki arz: 695.61M USD.
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Gün içerisinde, Synesis One / USD fiyat değişimi, $ +0.00028712.
Son 30 gün içerisinde, Synesis One / USD fiyat değişimi, $ -0.0001847008.
Son 60 gün içerisinde, Synesis One / USD fiyat değişimi, $ -0.0009475428.
Son 90 gün içerisinde, Synesis One / USD fiyat değişimi, $ -0.00421693711679386.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00028712
|+9.65%
|30 Gün
|$ -0.0001847008
|-5.66%
|60 Gün
|$ -0.0009475428
|-29.04%
|90 Gün
|$ -0.00421693711679386
|-56.38%
En güncel Synesis One fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4.05%
+9.65%
+14.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Synesis One, a DAO, provides a play-to-earn system that develops games to incentivize users to create datasets that train AI. Synesis One will develop and launch various play-to-earn games ranging from hypercasual to mid-core games, that attract gamers of all demographics. In order to participate in these games and earn rewards, the gamers must stake Kanon NFTs. The data generated and validated by the ecosystem will be stored on the Solana blockchain and accessible to all, democratizing data and AI. In addition Kanon NFT owners will also earn claimable passive yield just by owning the Kanon NFTs. Each NFT will represent a word, and when the word is accessed/utilized by AI clients (e.g. Mind AI), then the holder of the NFT will get a part of the fee paid by the AI client.
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|1 SNS / VND
₫83.6460702
|1 SNS / AUD
A$0.00505641
|1 SNS / GBP
￡0.00244665
|1 SNS / EUR
€0.002903358
|1 SNS / USD
$0.0032622
|1 SNS / MYR
RM0.01402746
|1 SNS / TRY
₺0.126377628
|1 SNS / JPY
¥0.476705286
|1 SNS / RUB
₽0.26896839
|1 SNS / INR
₹0.276601938
|1 SNS / IDR
Rp53.478679968
|1 SNS / KRW
₩4.54979034
|1 SNS / PHP
₱0.180595392
|1 SNS / EGP
￡E.0.165295674
|1 SNS / BRL
R$0.018398808
|1 SNS / CAD
C$0.004534458
|1 SNS / BDT
৳0.39766218
|1 SNS / NGN
₦5.25312066
|1 SNS / UAH
₴0.13570752
|1 SNS / VES
Bs0.3001224
|1 SNS / PKR
Rs0.919679424
|1 SNS / KZT
₸1.682381784
|1 SNS / THB
฿0.107913576
|1 SNS / TWD
NT$0.09868155
|1 SNS / AED
د.إ0.011972274
|1 SNS / CHF
Fr0.002707626
|1 SNS / HKD
HK$0.025347294
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.د.م0.03017535
|1 SNS / MXN
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