Synthetix USDx Fiyatı (USDX)
Bugün için canlı Synthetix USDx (USDX) fiyatı, 0.991473 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 582.42K USD. USDX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Synthetix USDx Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 40.37K USD
- Gün içindeki Synthetix USDx fiyat değişimi -0.13%
- Dolaşımdaki arz: 587.43K USD.
MEXC'deki USDX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, USDX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Synthetix USDx / USD fiyat değişimi, $ -0.0013624029056303.
Son 30 gün içerisinde, Synthetix USDx / USD fiyat değişimi, $ +0.0010904220.
Son 60 gün içerisinde, Synthetix USDx / USD fiyat değişimi, $ -0.0126127263.
Son 90 gün içerisinde, Synthetix USDx / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0013624029056303
|-0.13%
|30 Gün
|$ +0.0010904220
|+0.11%
|60 Gün
|$ -0.0126127263
|-1.27%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Synthetix USDx fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.53%
-0.13%
+3.03%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 USDX / AUD
A$1.59627153
|1 USDX / GBP
￡0.80309313
|1 USDX / EUR
€0.96172881
|1 USDX / USD
$0.991473
|1 USDX / MYR
RM4.4616285
|1 USDX / TRY
₺35.17746204
|1 USDX / JPY
¥156.20657115
|1 USDX / RUB
₽101.87385075
|1 USDX / INR
₹85.77232923
|1 USDX / IDR
Rp15,991.49776119
|1 USDX / PHP
₱58.06065888
|1 USDX / EGP
￡E.50.07930123
|1 USDX / BRL
R$6.03807057
|1 USDX / CAD
C$1.41780639
|1 USDX / BDT
৳119.82942678
|1 USDX / NGN
₦1,532.41075407
|1 USDX / UAH
₴42.0384552
|1 USDX / VES
Bs52.548069
|1 USDX / PKR
Rs276.3235251
|1 USDX / KZT
₸526.53165138
|1 USDX / THB
฿34.4041131
|1 USDX / TWD
NT$32.79792684
|1 USDX / CHF
Fr0.90224043
|1 USDX / HKD
HK$7.71365994
|1 USDX / MAD
.د.م9.96430365