Sypher Fiyatı (SYPHER)
Bugün için canlı Sypher (SYPHER) fiyatı, 0.108028 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 108.03K USD. SYPHER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sypher Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 346.32 USD
- Gün içindeki Sypher fiyat değişimi -2.89%
- Dolaşımdaki arz: 1.00M USD.
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Gün içerisinde, Sypher / USD fiyat değişimi, $ -0.0032222222719603.
Son 30 gün içerisinde, Sypher / USD fiyat değişimi, $ -0.0294943879.
Son 60 gün içerisinde, Sypher / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sypher / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0032222222719603
|-2.89%
|30 Gün
|$ -0.0294943879
|-27.30%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sypher fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
0.00%
-2.89%
-23.12%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sypher is the token for the Tukyo ecosystem. All products and developments made by Tukyo use SYPHER as the core value accrual mechanism, and logical device for performing onchain checks and processes. SYPHER the token has a capped supply of 1 million tokens, with 750,000 immediately released into circulation. The remaining 250,000 have been distributed into the rewards pool for deSypher and saved for future development purposes. The game is hosted on Base, as well as the token. More details are available on the tokenomics page about the distribution. Sypherbot is a telegram bot with group admin, moderation and multi-chain crypto capabilities. It is also an LLM bot with the ability to respond intelligently to queries, as well as run functions by command using intent processing.
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|1 SYPHER / AUD
A$0.17392508
|1 SYPHER / GBP
￡0.08750268
|1 SYPHER / EUR
€0.10478716
|1 SYPHER / USD
$0.108028
|1 SYPHER / MYR
RM0.486126
|1 SYPHER / TRY
₺3.83283344
|1 SYPHER / JPY
¥17.0198114
|1 SYPHER / RUB
₽11.099877
|1 SYPHER / INR
₹9.34550228
|1 SYPHER / IDR
Rp1,742.38685284
|1 SYPHER / PHP
₱6.32611968
|1 SYPHER / EGP
￡E.5.45649428
|1 SYPHER / BRL
R$0.65789052
|1 SYPHER / CAD
C$0.15448004
|1 SYPHER / BDT
৳13.05626408
|1 SYPHER / NGN
₦166.96699652
|1 SYPHER / UAH
₴4.5803872
|1 SYPHER / VES
Bs5.725484
|1 SYPHER / PKR
Rs30.1074036
|1 SYPHER / KZT
₸57.36934968
|1 SYPHER / THB
฿3.7485716
|1 SYPHER / TWD
NT$3.57356624
|1 SYPHER / CHF
Fr0.09830548
|1 SYPHER / HKD
HK$0.84045784
|1 SYPHER / MAD
.د.م1.0856814