Tajir Tech Hub Fiyatı (TJRM)
Bugün için canlı Tajir Tech Hub (TJRM) fiyatı, 0.074193 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 66.48M USD. TJRM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tajir Tech Hub Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 400.25K USD
- Gün içindeki Tajir Tech Hub fiyat değişimi -22.43%
- Dolaşımdaki arz: 897.14M USD.
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Gün içerisinde, Tajir Tech Hub / USD fiyat değişimi, $ -0.02146309893208682.
Son 30 gün içerisinde, Tajir Tech Hub / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tajir Tech Hub / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tajir Tech Hub / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.02146309893208682
|-22.43%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tajir Tech Hub fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-12.03%
-22.43%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Empowering Global Trade with AI and Blockchain. TJRM is more than just a cryptocurrency; it is a complete ecosystem that connects businesses to the blockchain and crypto world. Here's a summary of what we offer: Decentralized Wallet: TJRM will provide a decentralized wallet for acquiring, sending, and receiving digital currencies. Central Trading Platform (TajirCrypto.com): This platform allows for trading and exchanging digital currencies with fiat currencies, offering prizes and rewards to traders. Tajir Cards: These are ATM cards that let you withdraw your cryptocurrency and pay anywhere in the world. Users also enjoy discounts and rewards when using these cards for purchases. Letter of Guarantee Service: This system helps traders worldwide with importing and exporting goods. Payments are only released when the buyer confirms the goods meet the agreed specifications. Payments are only issued when the buyer confirms that the goods have arrived in compliance with the agreed specifications. A specialized team will follow up on this process to ensure its smoothness with a strategy that guarantees the rights of all parties quickly and at reduced costs through blockchain technology and agents working with us in various countries around the world. Tajir GPT AI Program: This AI-based program offers free advice and step-by-step guidance to TJRM holders on how to start or solve problems in their projects. Educational Courses: Free courses for TJRM holders and paid courses on topics related to trading, commerce, and investment for both beginners and experts. Educational Games: Tajir Media aims to educate future generations about trade and economics through entertaining and educational games where TJRM is used as the in-game currency. Product Digitization: An innovative method to track goods and products digitally from manufacturing to end consumer, preventing fraud, forgery, and imitation. This method is expected to be widely adopted by global brands. Profit Sharing & Governance: TJRM holders can stake their tokens to earn a share of the project's profits and losses. Holders also have voting rights on critical project decisions via a special voting page.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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