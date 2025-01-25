Takamaka Fiyatı (TKG)
Bugün için canlı Takamaka (TKG) fiyatı, 1.6 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TKG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Takamaka Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.50K USD
- Gün içindeki Takamaka fiyat değişimi +0.31%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki TKG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TKG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Takamaka / USD fiyat değişimi, $ +0.00487343.
Son 30 gün içerisinde, Takamaka / USD fiyat değişimi, $ -0.1082624000.
Son 60 gün içerisinde, Takamaka / USD fiyat değişimi, $ -0.1410972800.
Son 90 gün içerisinde, Takamaka / USD fiyat değişimi, $ -0.696443672668822.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00487343
|+0.31%
|30 Gün
|$ -0.1082624000
|-6.76%
|60 Gün
|$ -0.1410972800
|-8.81%
|90 Gün
|$ -0.696443672668822
|-30.32%
En güncel Takamaka fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
+0.31%
-20.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Our blockchain provides native support for two crypto coins. TKG which is a normal, variable value crypto currency like ETH or ADA, that is used for governance as well as paying transaction fees. Half of the TKG supply was introduced in the first block of the blockchain and the remaining half is to be mined through the creation of blocks that are set to be generated every 30 seconds. The second crypto coin is TKR(Takamaka Red) which is a stable coin. All the supply of TKG was created in the first block of the blockchain and cannot be generated anymore through mining or any other means. Blocks are generated by the mining nodes who in turn are decided by the amount of TKG that it’s holders have staked on the individual mining nodes or mining pools. The staking process functions as a voting process in which the stakeholders decide the nodes that will be enabled in the creation of blocks for an epoch. Epochs are time sections of 24000 slots each and every slot is 30 seconds. A slot is the window of time in which a mining node may generate a block and transmit it to the rest of the network. Only the nodes that have been assigned a certain slot may create a block in that timeframe. Blocks created by anyone else would be discarded as invalid. At the beginning of every new epoch, coins paid as fees for the inclusion of transactions in a given block are divided between the node and the stakeholders who voted the node that created that block on a 20/80 basis, where 20% of the coinbase for the generation of the block and the fees for including transactions are given to the node and the remaining 80% go to the stakeholders and are divided amongst them proportionately to their respective amount of stakes. Staking on a node does not freeze that amount and it can be freely used. Stakes for the next epoch are calculated by the balances available at the end of the first third of the current epoch.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TKG / AUD
A$2.528
|1 TKG / GBP
￡1.28
|1 TKG / EUR
€1.52
|1 TKG / USD
$1.6
|1 TKG / MYR
RM6.992
|1 TKG / TRY
₺57.024
|1 TKG / JPY
¥249.648
|1 TKG / RUB
₽156.336
|1 TKG / INR
₹137.888
|1 TKG / IDR
Rp25,806.448
|1 TKG / PHP
₱93.2
|1 TKG / EGP
￡E.80.4
|1 TKG / BRL
R$9.456
|1 TKG / CAD
C$2.288
|1 TKG / BDT
৳195.184
|1 TKG / NGN
₦2,492.208
|1 TKG / UAH
₴67.072
|1 TKG / VES
Bs89.6
|1 TKG / PKR
Rs445.552
|1 TKG / KZT
₸829.008
|1 TKG / THB
฿53.68
|1 TKG / TWD
NT$52.384
|1 TKG / CHF
Fr1.44
|1 TKG / HKD
HK$12.448
|1 TKG / MAD
.د.م15.952