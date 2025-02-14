Tamagotchi Fiyatı (GOTCHI)
Bugün için canlı Tamagotchi (GOTCHI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GOTCHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tamagotchi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.89 USD
- Gün içindeki Tamagotchi fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Tamagotchi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tamagotchi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tamagotchi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tamagotchi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+4.41%
|60 Gün
|$ 0
|-19.79%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tamagotchi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-1.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The "Tamagotchi Token" on the Solana blockchain is a playful and nostalgic nod to the classic digital pet of the 1990s. It capitalizes on the recent trend of meme tokens, which often blend humor, internet culture, and cryptocurrency speculation. Unique to the Solana ecosystem, it offers fast and low-cost transactions, leveraging Solana's high throughput and scalability. While the token primarily serves as a fun and speculative asset, its association with the Tamagotchi brand evokes a sense of nostalgia and community among users. However, like many meme tokens, its value and longevity are highly speculative and subject to the volatile nature of the cryptocurrency market.
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