Tari World Fiyatı (TARI)
Bugün için canlı Tari World (TARI) fiyatı, 0.108295 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TARI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tari World Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.05K USD
- Gün içindeki Tari World fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Tari World / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tari World / USD fiyat değişimi, $ -0.0112889631.
Son 60 gün içerisinde, Tari World / USD fiyat değişimi, $ -0.0247996199.
Son 90 gün içerisinde, Tari World / USD fiyat değişimi, $ -0.01918892832618444.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0112889631
|-10.42%
|60 Gün
|$ -0.0247996199
|-22.90%
|90 Gün
|$ -0.01918892832618444
|-15.05%
En güncel Tari World fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The TARI WORLD platform provides compensation through real Estate NFT transactions and ecosystem participation in the actual map rendering space. The TARI WORLD's goal is to build a diverse and unique metaverse town by matching users based on common interests and forming their own communities.The TARI WORLD will provide all services related to total viral and business by grafting Web 3.0 technology for development of metaverse environment and blockchain technology for NFT issuance and transaction. Generation MZ, who can adapt and utilize this environment the quickest, shall be the core target. Therefore, entertainment services which meet their interest will be provided in the early stage of service, and the content pool will be gradually expanded.
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|1 TARI / AUD
A$0.1711061
|1 TARI / GBP
￡0.086636
|1 TARI / EUR
€0.1039632
|1 TARI / USD
$0.108295
|1 TARI / MYR
RM0.4829957
|1 TARI / TRY
₺3.9029518
|1 TARI / JPY
¥16.63736085
|1 TARI / RUB
₽10.45588225
|1 TARI / INR
₹9.39025945
|1 TARI / IDR
Rp1,775.3275848
|1 TARI / PHP
₱6.29952015
|1 TARI / EGP
￡E.5.4645657
|1 TARI / BRL
R$0.6237792
|1 TARI / CAD
C$0.1537789
|1 TARI / BDT
৳13.10910975
|1 TARI / NGN
₦162.6049425
|1 TARI / UAH
₴4.51481855
|1 TARI / VES
Bs6.4977
|1 TARI / PKR
Rs30.21538795
|1 TARI / KZT
₸54.6110026
|1 TARI / THB
฿3.6993572
|1 TARI / TWD
NT$3.55749075
|1 TARI / CHF
Fr0.09854845
|1 TARI / HKD
HK$0.84361805
|1 TARI / MAD
.د.م1.08403295