Team Mysten Fiyatı (MYSTEN)
Bugün için canlı Team Mysten (MYSTEN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 887,81K USD. MYSTEN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Team Mysten Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Team Mysten fiyat değişimi -%11,60
- Dolaşımdaki arz: 9,48B USD.
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Gün içerisinde, Team Mysten / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Team Mysten / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Team Mysten / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Team Mysten / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%11,60
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Team Mysten fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,65
-%11,60
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again.
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