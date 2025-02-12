TEAR Fiyatı (TEAR)
Bugün için canlı TEAR (TEAR) fiyatı, 0.898806 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TEAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TEAR Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 932.18 USD
- Gün içindeki TEAR fiyat değişimi +7.15%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki TEAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TEAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, TEAR / USD fiyat değişimi, $ +0.060005.
Son 30 gün içerisinde, TEAR / USD fiyat değişimi, $ +0.0961201112.
Son 60 gün içerisinde, TEAR / USD fiyat değişimi, $ -0.2122707433.
Son 90 gün içerisinde, TEAR / USD fiyat değişimi, $ -0.5751388801674409.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.060005
|+7.15%
|30 Gün
|$ +0.0961201112
|+10.69%
|60 Gün
|$ -0.2122707433
|-23.61%
|90 Gün
|$ -0.5751388801674409
|-39.02%
En güncel TEAR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+7.90%
+7.15%
-8.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TEAR is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Frozen Tear," it's essential for crafting the Epic grade Arcane Scroll and materials for awakening Artifact. Players can mint TEAR within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, TEAR can also be traded on the PNIX DEX. Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TEAR / AUD
A$1.42011348
|1 TEAR / GBP
￡0.7190448
|1 TEAR / EUR
€0.86285376
|1 TEAR / USD
$0.898806
|1 TEAR / MYR
RM4.00867476
|1 TEAR / TRY
₺32.39296824
|1 TEAR / JPY
¥138.08356578
|1 TEAR / RUB
₽86.7797193
|1 TEAR / INR
₹77.94445632
|1 TEAR / IDR
Rp14,734.52223264
|1 TEAR / PHP
₱52.28354502
|1 TEAR / EGP
￡E.45.35375076
|1 TEAR / BRL
R$5.17712256
|1 TEAR / CAD
C$1.27630452
|1 TEAR / BDT
৳108.8004663
|1 TEAR / NGN
₦1,349.557209
|1 TEAR / UAH
₴37.47122214
|1 TEAR / VES
Bs53.92836
|1 TEAR / PKR
Rs250.77586206
|1 TEAR / KZT
₸453.24988968
|1 TEAR / THB
฿30.70321296
|1 TEAR / TWD
NT$29.5257771
|1 TEAR / CHF
Fr0.81791346
|1 TEAR / HKD
HK$7.00169874
|1 TEAR / MAD
.د.م8.99704806