Teddy Dollar Fiyatı (TSD)
Bugün için canlı Teddy Dollar (TSD) fiyatı, 1.46 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Teddy Dollar Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 64.71 USD
- Gün içindeki Teddy Dollar fiyat değişimi +2.15%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Teddy Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.03067132.
Son 30 gün içerisinde, Teddy Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0.0642309480.
Son 60 gün içerisinde, Teddy Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0.1257257100.
Son 90 gün içerisinde, Teddy Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.4984901300509063.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.03067132
|+2.15%
|30 Gün
|$ -0.0642309480
|-4.39%
|60 Gün
|$ -0.1257257100
|-8.61%
|90 Gün
|$ +0.4984901300509063
|+51.84%
En güncel Teddy Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.96%
+2.15%
+1.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Teddy Cash is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against AVAX used as collateral. Loans are paid out in TSD (a USD pegged stablecoin) and need to maintain a minimum collateral ratio of 110%. Learn more about these mechanisms in our documentation. https://docs.teddy.cash/ The Teddy Dollar (TSD) is the first stablecoin on the Avalanche network that uses AVAX as collateral. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing TSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Teddy Cash as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. The Teddy Cash protocol offers interest-free loans and is more capital efficient than other borrowing systems (i.e. less collateral is needed for the same loan). Instead of selling AVAX to have liquid funds, you can use the protocol to lock up your AVAX, borrow against the collateral to withdraw TSD, and then repay your loan at a future date.
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