Teleport System Token Fiyatı (TST)
Bugün için canlı Teleport System Token (TST) fiyatı, 0.00611767 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.55M USD. TST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Teleport System Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 281.97K USD
- Gün içindeki Teleport System Token fiyat değişimi -4.10%
- Dolaşımdaki arz: 255.25M USD.
MEXC'deki TST / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TST fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Teleport System Token / USD fiyat değişimi, $ -0.000261622660055985.
Son 30 gün içerisinde, Teleport System Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0018585891.
Son 60 gün içerisinde, Teleport System Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0019692847.
Son 90 gün içerisinde, Teleport System Token / USD fiyat değişimi, $ -0.001833578642557942.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000261622660055985
|-4.10%
|30 Gün
|$ -0.0018585891
|-30.38%
|60 Gün
|$ -0.0019692847
|-32.19%
|90 Gün
|$ -0.001833578642557942
|-23.06%
En güncel Teleport System Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.99%
-4.10%
-17.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TeleportDAO is a trustless bridge connecting Bitcoin to EVM chains and Bitcoin layer 2s. This enables developers to build secure and decentralized cross-chain applications for Bitcoin. The bridge uses light-client verification to verify Bitcoin data on other chains without trusting third parties. A decentralized network of Relayer nodes submits Bitcoin block headers on the target chains. These submitted headers are then verified and finalized against Bitcoin consensus rules. So far, two applications are powered by this bridge: TeleSwap and TeleOrdinal. TeleSwap is a decentralized protocol for bridging BTC and Bitcoin tokens (BRC-20s and RUNEs) to other chains. This enables users to trade Bitcoin assets for ERC-20s in a fully decentralized way. It also allows users to bring their Bitcoin assets to other chains by wrapping them and receiving decentralized wrapped assets, which can be used in the DeFi applications of the target chain. TeleOrdinal is the first cross-chain marketplace for Bitcoin NFTs (Ordinals). Users can purchase Ordinals with stablecoins through TeleOrdinal without needing to trust sellers. Anyone can list an Ordinal or create a collection on TeleOrdinal. Others can then bid on the listed Ordinals, with their funds stored in a smart contract. These funds will be released to the seller once she transfers the Ordinal to the buyer and provides proof of the transfer.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TST / AUD
A$0.0098494487
|1 TST / GBP
￡0.0049553127
|1 TST / EUR
€0.0059341399
|1 TST / USD
$0.00611767
|1 TST / MYR
RM0.027529515
|1 TST / TRY
₺0.2170549316
|1 TST / JPY
¥0.9636553784
|1 TST / RUB
₽0.6285905925
|1 TST / INR
₹0.5292396317
|1 TST / IDR
Rp98.6720829601
|1 TST / PHP
₱0.3582507552
|1 TST / EGP
￡E.0.3090035117
|1 TST / BRL
R$0.0372566103
|1 TST / CAD
C$0.0087482681
|1 TST / BDT
৳0.7393815962
|1 TST / NGN
₦9.4554095753
|1 TST / UAH
₴0.259389208
|1 TST / VES
Bs0.32423651
|1 TST / PKR
Rs1.704994629
|1 TST / KZT
₸3.2488498302
|1 TST / THB
฿0.212283149
|1 TST / TWD
NT$0.2023725236
|1 TST / CHF
Fr0.0055670797
|1 TST / HKD
HK$0.0475954726
|1 TST / MAD
.د.م0.0614825835