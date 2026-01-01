Bugünkü Temporal 3022 Fiyatı

Bugünkü Temporal 3022 (3022) fiyatı $ 0,00000493 olup, son 24 saatte % 0,40 değişim gösterdi. Mevcut 3022 / USD dönüşüm oranı 3022 başına $ 0,00000493 şeklindedir.

Temporal 3022, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.902,6 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,52M 3022 şeklindedir. Son 24 saat içinde 3022, $ 0,0000049 (en düşük) ile $ 0,00000497 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00071447 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000486 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 3022, son bir saatte +%0,23 ve son 7 günde +%1,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Temporal 3022 (3022) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,90K$ 4,90K $ 4,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,90K$ 4,90K $ 4,90K Dolaşım Arzı 999,52M 999,52M 999,52M Toplam Arz 999.523.926,109775 999.523.926,109775 999.523.926,109775

Şu anki Temporal 3022 piyasa değeri $ 4,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 3022 arzı 999,52M olup, toplam arzı 999523926.109775. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,90K.