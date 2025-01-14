The Almighty Loaf Fiyatı (LOAF)
Bugün için canlı The Almighty Loaf (LOAF) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.60K USD. LOAF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Almighty Loaf Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 243.41 USD
- Gün içindeki The Almighty Loaf fiyat değişimi +2.33%
- Dolaşımdaki arz: 999.56M USD.
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Gün içerisinde, The Almighty Loaf / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Almighty Loaf / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Almighty Loaf / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Almighty Loaf / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.33%
|30 Gün
|$ 0
|-19.06%
|60 Gün
|$ 0
|-31.80%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel The Almighty Loaf fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.25%
+2.33%
-8.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$LOAF ISN’T JUST A LOAF OF BREAD, IT’S THE LOAF OF BREAD. The Almighty $LOAF (also known as $LOAF Bloke) is a Whole-Grain MEME King considered by many to be the very definition of the essence of GOOD WILL and FORTUNE, as well as a direct spawn of SOLANA. The Almighty Loaf is the deity of the CHAIN and outlook of Loafism, the very function of which is to see The Almighty Loaf in control of the universe and Solana’s meme productions.
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