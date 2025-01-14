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The Big Grift Fiyatı (GRIFT)

USD

The Big Grift (GRIFT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.376281
$0.376281$0.376281
+8.70%(1D)

Bugünkü The Big Grift (GRIFT) Fiyatı

Bugün için canlı The Big Grift (GRIFT) fiyatı, 0.376281 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 37.63K USD. GRIFT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Big Grift Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 114.66 USD
- Gün içindeki The Big Grift fiyat değişimi +8.76%
- Dolaşımdaki arz: 100.00K USD.

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USD Bazında The Big Grift (GRIFT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, The Big Grift / USD fiyat değişimi, $ +0.03032206.
Son 30 gün içerisinde, The Big Grift / USD fiyat değişimi, $ -0.0978562389.
Son 60 gün içerisinde, The Big Grift / USD fiyat değişimi, $ -0.1713088864.
Son 90 gün içerisinde, The Big Grift / USD fiyat değişimi, $ -0.3382869986574356.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.03032206+8.76%
30 Gün$ -0.0978562389-26.00%
60 Gün$ -0.1713088864-45.52%
90 Gün$ -0.3382869986574356-47.34%

The Big Grift (GRIFT) Fiyat Analizi

En güncel The Big Grift fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.345959
$ 0.345959$ 0.345959

$ 0.376523
$ 0.376523$ 0.376523

$ 64.2
$ 64.2$ 64.2

+1.26%

+8.76%

-22.08%

The Big Grift (GRIFT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 37.63K
$ 37.63K$ 37.63K

$ 114.66
$ 114.66$ 114.66

100.00K
100.00K 100.00K

The Big Grift (GRIFT) Nedir?

Everything is 100% fake n ghey. Let's celebrate it all falling apart. PS: Meme magic is real, fggtz!

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The Big Grift (GRIFT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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GRIFT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GRIFT / AUD
A$0.60581241
1 GRIFT / GBP
0.30855042
1 GRIFT / EUR
0.36499257
1 GRIFT / USD
$0.376281
1 GRIFT / MYR
RM1.6932645
1 GRIFT / TRY
13.35044988
1 GRIFT / JPY
¥59.3771418
1 GRIFT / RUB
38.84725044
1 GRIFT / INR
32.56335774
1 GRIFT / IDR
Rp6,168.53999664
1 GRIFT / PHP
22.11027156
1 GRIFT / EGP
￡E.18.98337645
1 GRIFT / BRL
R$2.28402567
1 GRIFT / CAD
C$0.53808183
1 GRIFT / BDT
45.76705803
1 GRIFT / NGN
584.28537399
1 GRIFT / UAH
15.92044911
1 GRIFT / VES
Bs19.942893
1 GRIFT / PKR
Rs104.95982214
1 GRIFT / KZT
199.72242918
1 GRIFT / THB
฿13.06823913
1 GRIFT / TWD
NT$12.417273
1 GRIFT / CHF
Fr0.34241571
1 GRIFT / HKD
HK$2.92746618
1 GRIFT / MAD
.د.م3.78914967