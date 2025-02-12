The Everlasting Parachain Fiyatı (ELP)
Bugün için canlı The Everlasting Parachain (ELP) fiyatı, 0.01759972 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ELP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Everlasting Parachain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 818.01 USD
- Gün içindeki The Everlasting Parachain fiyat değişimi -3.45%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, The Everlasting Parachain / USD fiyat değişimi, $ -0.00062952724738175.
Son 30 gün içerisinde, The Everlasting Parachain / USD fiyat değişimi, $ -0.0024736864.
Son 60 gün içerisinde, The Everlasting Parachain / USD fiyat değişimi, $ -0.0043772281.
Son 90 gün içerisinde, The Everlasting Parachain / USD fiyat değişimi, $ -0.00098616896806624.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00062952724738175
|-3.45%
|30 Gün
|$ -0.0024736864
|-14.05%
|60 Gün
|$ -0.0043772281
|-24.87%
|90 Gün
|$ -0.00098616896806624
|-5.30%
En güncel The Everlasting Parachain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.50%
-3.45%
-5.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Cycan Network (CYN) is a decentralized cross-chain asset management platform that provides users with convenient asset management tools and diverse investment strategies to achieve value growth for their digital asset portfolios. Cycan is focused on the DeFi market and will be deployed on Kusama, BSC networks and other public chains. The Everlasting Parachain (ELP) is the canary network of the Cycan Network（Like KSM to DOT）and will be deployed on Kusama，BSC networks and other public chains. ELP is a decentralized cross-chain asset management platform with the same features as Cycan but for the NFT market. Everlasting Cash (ELC) is an anti-inflation algorithmic stablecoin on the Cycan network, which is minted by staking CYN, ELP or both. Due to its anti-inflation characteristics, ELC should be attractive in negative interest environments. Phenix test-net is Cycan's test network is being tested on Polkadot’s Rococo test network.
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