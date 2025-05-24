The Most Expensive Shiba Inu Fiyatı (DENGDENG)
Bugün için canlı The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 82,89K USD. DENGDENG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Most Expensive Shiba Inu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki The Most Expensive Shiba Inu fiyat değişimi -%22,93
- Dolaşımdaki arz: 999,95M USD.
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Gün içerisinde, The Most Expensive Shiba Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Most Expensive Shiba Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Most Expensive Shiba Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Most Expensive Shiba Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%22,93
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
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En güncel The Most Expensive Shiba Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%4,48
-%22,93
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!
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