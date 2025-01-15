The Phoenix Fiyatı (FIRE)
Bugün için canlı The Phoenix (FIRE) fiyatı, 0.27337 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FIRE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Phoenix Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 120.84K USD
- Gün içindeki The Phoenix fiyat değişimi -5.71%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, The Phoenix / USD fiyat değişimi, $ -0.0165785910921389.
Son 30 gün içerisinde, The Phoenix / USD fiyat değişimi, $ -0.1666886696.
Son 60 gün içerisinde, The Phoenix / USD fiyat değişimi, $ -0.1957336854.
Son 90 gün içerisinde, The Phoenix / USD fiyat değişimi, $ -0.6357980491898962.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0165785910921389
|-5.71%
|30 Gün
|$ -0.1666886696
|-60.97%
|60 Gün
|$ -0.1957336854
|-71.60%
|90 Gün
|$ -0.6357980491898962
|-69.93%
En güncel The Phoenix fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.56%
-5.71%
-28.46%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Phoenix Community Capital is a community investment project focused on using a shared asset pool to perform on-chain and off-chain investments into yield bearing instruments. The large capital pool of community assets allows Phoenix Community Capital to pursue large scale and exclusive investments not available to the average investor. As such, the returns on the investments are paid back to the community through a profit release into the token exchange for community members to take advantage of. The biggest unique offering of Phoenix Community Capital is the in house incubation program where the management team works with individuals from the community to fund, create, and manage new projects and endeavors with high percentage profit sharing to the community.
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