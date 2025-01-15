The QWAN Fiyatı (QWAN)
Bugün için canlı The QWAN (QWAN) fiyatı, 0.00152974 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. QWAN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The QWAN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 304.52 USD
- Gün içindeki The QWAN fiyat değişimi -9.96%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, The QWAN / USD fiyat değişimi, $ -0.000169237887767802.
Son 30 gün içerisinde, The QWAN / USD fiyat değişimi, $ -0.0004147120.
Son 60 gün içerisinde, The QWAN / USD fiyat değişimi, $ -0.0006844615.
Son 90 gün içerisinde, The QWAN / USD fiyat değişimi, $ -0.0013699750856890754.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000169237887767802
|-9.96%
|30 Gün
|$ -0.0004147120
|-27.10%
|60 Gün
|$ -0.0006844615
|-44.74%
|90 Gün
|$ -0.0013699750856890754
|-47.24%
En güncel The QWAN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
-9.96%
-12.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? The QWAN is a decentralized ERC-20 token that serves as the driving force to create a global gaming community. The QWAN is open, permissionless, and can be integrated by any third-party application, platform, or game developer. The QWAN supports a global gaming community with the aim of shaping how the ecosystem - from gameplay models and game development to community experiences and gaming careers - can evolve and expand. The QWAN was designed to put gamers first and create a gaming hub with 3 main goals in mind: 1) To establish one share currency for all ecosystem members a)The QWAN provides a single currency to empower gamers and unify the gaming ecosystem without centralizing power in the hands of any single player, publisher, or third party. 2) To empower gamers to earn across gaming experiences a) The QWAN aims to empower gamers and gaming communities around the world by providing tools to create new experiences and shape how the ecosystem evolves. 3) To provide the gaming community with a gateway entry to web3 a) The QWAN’s utility centers around the governance of The QWAN DAO, the use of QWAN within various gaming platforms, Web2 and Web3 games, and spending of QWAN across The QWAN Ecosystem. The QWAN is also used as an incentive for The QWAN Ecosystem participants and external communities that adopt The QWAN and use it to enhance their gaming experiences. The QWAN Ecosystem includes its stakeholders, The QWAN DAO, the intellectual property rights owned by The QWAN DAO, and The QWAN Foundation. What makes your project unique? The decentralized governance framework that governs The QWAN Ecosystem, including the Ecosystem Fund. Members of The QWAN DAO are limited to holders of QWAN. The QWAN DAO distributes QWANs to a wide community of gamers and publishers through incentives and rewards and creates new Web3 gaming experiences with the
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A$0.0024628814
|1 QWAN / GBP
￡0.0012543868
|1 QWAN / EUR
€0.0014838478
|1 QWAN / USD
$0.00152974
|1 QWAN / MYR
RM0.00688383
|1 QWAN / TRY
₺0.0542598778
|1 QWAN / JPY
¥0.2418060018
|1 QWAN / RUB
₽0.1578385732
|1 QWAN / INR
₹0.132398997
|1 QWAN / IDR
Rp25.0777009056
|1 QWAN / PHP
₱0.0897804406
|1 QWAN / EGP
￡E.0.0771600856
|1 QWAN / BRL
R$0.009254927
|1 QWAN / CAD
C$0.0021875282
|1 QWAN / BDT
৳0.1860622762
|1 QWAN / NGN
₦2.3753649746
|1 QWAN / UAH
₴0.0647232994
|1 QWAN / VES
Bs0.08107622
|1 QWAN / PKR
Rs0.426338538
|1 QWAN / KZT
₸0.8119553972
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฿0.0530972754
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Fr0.0013920634
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.د.م0.0154044818