The Reaper Fiyatı (RPR)
Bugün için canlı The Reaper (RPR) fiyatı, 0.01539665 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RPR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Reaper Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 128.64 USD
- Gün içindeki The Reaper fiyat değişimi -16.73%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, The Reaper / USD fiyat değişimi, $ -0.00309452004748897.
Son 30 gün içerisinde, The Reaper / USD fiyat değişimi, $ -0.0067646490.
Son 60 gün içerisinde, The Reaper / USD fiyat değişimi, $ +0.0210865189.
Son 90 gün içerisinde, The Reaper / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00309452004748897
|-16.73%
|30 Gün
|$ -0.0067646490
|-43.93%
|60 Gün
|$ +0.0210865189
|+136.96%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel The Reaper fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
-16.73%
-33.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Reaper Financial and RPR Token serve the digital ecosystem as a natural market regulation tool for a decentralized economy. By unleashing the natural aspect of death upon an artificially created universe we serve to preserve the value of every entity within. While digital economies are known for their volatility, The Reaper seeks to remove the excess and unvalued assets in order to prevent violent market swings. Reaper Financial accomplishes this mission through a decentralized voting mechanism in which the value of RPR is used to purchase and destroy the undervalued assets. Because all assets destroyed are purchased at market value, no investors are damaged in the process of a Reaping; only those projects whose reputation and credibility warrants reaping are eligible as a means of protecting all parties involved. Reaper Financial is a responsible partner of the community of which we are a part and will at no time take action that is not for the betterment of the community at large. As members of the XRP Ledger, we are a carbon neutral and environmentally considerate solution to excess both in the digital universe and the tactile facsimile in which we live.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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|1 RPR / USD
$0.01539665
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₽1.588626347
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₹1.3325800575
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￡E.0.776607026
|1 RPR / BRL
R$0.0931497325
|1 RPR / CAD
C$0.0220172095
|1 RPR / BDT
৳1.8726945395
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₦23.9077641535
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₴0.6514322615
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Bs0.81602245
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Rs4.291046355
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฿0.5344177215
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Fr0.0140109515
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