Bugünkü The Right Wing Fiyatı

Bugünkü The Right Wing (RIGHT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,35 değişim gösterdi. Mevcut RIGHT / USD dönüşüm oranı RIGHT başına -- şeklindedir.

The Right Wing, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.540,18 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,79M RIGHT şeklindedir. Son 24 saat içinde RIGHT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIGHT, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%3,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 23,50 seviyesine ulaştı.

The Right Wing (RIGHT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,54K$ 4,54K $ 4,54K Hacim (24 Sa) $ 23,50$ 23,50 $ 23,50 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,54K$ 4,54K $ 4,54K Dolaşım Arzı 999,79M 999,79M 999,79M Toplam Arz 999.786.171,739994 999.786.171,739994 999.786.171,739994

Şu anki The Right Wing piyasa değeri $ 4,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 23,50. Dolaşımdaki RIGHT arzı 999,79M olup, toplam arzı 999786171.739994. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,54K.