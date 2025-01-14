TheStandard Token Fiyatı (TST)
Bugün için canlı TheStandard Token (TST) fiyatı, 0.00508411 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 655.18K USD. TST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TheStandard Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.03K USD
- Gün içindeki TheStandard Token fiyat değişimi +0.09%
- Dolaşımdaki arz: 128.87M USD.
MEXC'deki TST / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TST fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, TheStandard Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TheStandard Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0003383429.
Son 60 gün içerisinde, TheStandard Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0045485529.
Son 90 gün içerisinde, TheStandard Token / USD fiyat değişimi, $ +0.000327159436992469.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.09%
|30 Gün
|$ +0.0003383429
|+6.65%
|60 Gün
|$ +0.0045485529
|+89.47%
|90 Gün
|$ +0.000327159436992469
|+6.88%
En güncel TheStandard Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.07%
+0.09%
-2.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Standard Protocol is an EVM-based stablecoin and lending protocol allowing users to lock up assets and mint stablecoins at 0% interest. TheStandard is currently on Ethereum L1 but will be one of the first major projects to launch on the ZK-EVM that polygon is releasing in Q1 2023. The first stablecoin launched using The Standard is sEURO https://www.coingecko.com/en/coins/standard-euro with sUSD, sINR, GBP and many more rolling later 2023. TST is a membership token for governance and rewards, and can also be used to buy undervalued assets. The protocol has issued sEURO and plans to introduce other fiat-pegged stablecoins in 2023. TST's maximum supply is 1 billion. TheStandard.io's co-founders are Joshua Scigala, Philip Scigala, and Ana Valdes. The team also created Vaultoro.com, the first bitcoin/gold exchange, and developed the glass books protocol and lightning network exchange implementation. For more information, visit https://TheStandard.io. **What makes The Standard Protocol unique?** The Standard Protocol focuses on releasing a stablecoin for every major fiat currency. The first stablecoin to be released is sEURO which will be released using an initial bonding curve (IBCO) mechanism. The Standard will launch its full suite of smart contracts on the ZK-EVM but its current MVP is running on L1 Ethereum. * Lock up assets and borrow at 0% interest with no pay off time limit. * Sell your debt as an NFT if you can not afford to pay off your loan but need liquidity. * Trade locked-up assets within the smart vault. This means if you have borrowed against locked Ethereum and you think LINK will pump then you can swap the eth for an equal amount of LINK. * you hold your keys, no third party can touch your assets unless you fall under collateral. * TheStandard will be one of the first dapps running on the polygon ZK-EVM when it launches its main net. * Smart contracts are fully audited by Zokyo labs.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TST / AUD
A$0.0081854171
|1 TST / GBP
￡0.0041181291
|1 TST / EUR
€0.0049315867
|1 TST / USD
$0.00508411
|1 TST / MYR
RM0.022878495
|1 TST / TRY
₺0.1803842228
|1 TST / JPY
¥0.8008490072
|1 TST / RUB
₽0.5223923025
|1 TST / INR
₹0.4398771972
|1 TST / IDR
Rp83.3460522384
|1 TST / PHP
₱0.2977763227
|1 TST / EGP
￡E.0.2567983961
|1 TST / BRL
R$0.0309622299
|1 TST / CAD
C$0.0072702773
|1 TST / BDT
৳0.6144655346
|1 TST / NGN
₦7.8579495749
|1 TST / UAH
₴0.215566264
|1 TST / VES
Bs0.26945783
|1 TST / PKR
Rs1.416941457
|1 TST / KZT
₸2.6999674566
|1 TST / THB
฿0.1763169348
|1 TST / TWD
NT$0.1681823588
|1 TST / CHF
Fr0.0046265401
|1 TST / HKD
HK$0.0395543758
|1 TST / MAD
.د.م0.0510953055