Thorecoin Fiyatı (THR)
Bugün için canlı Thorecoin (THR) fiyatı, 119.8 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. THR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Thorecoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.52K USD
- Gün içindeki Thorecoin fiyat değişimi -0.07%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Thorecoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0931968017318.
Son 30 gün içerisinde, Thorecoin / USD fiyat değişimi, $ -0.8919469400.
Son 60 gün içerisinde, Thorecoin / USD fiyat değişimi, $ -1.6014265000.
Son 90 gün içerisinde, Thorecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0931968017318
|-0.07%
|30 Gün
|$ -0.8919469400
|-0.74%
|60 Gün
|$ -1.6014265000
|-1.33%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Thorecoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
-0.07%
-0.20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Thorecoin transparently offers investors no value.THR represents a basket of top-traded high-demand coins Simply put, it’s a Basket of Multiple cryptocurrencies in which you can invest by buying tokens, without the need to buy each cryptocurrency separately. It’s an opportunity to easily participate in the growth of cryptocurrencies. It’s a simple and comprehensible solution. You need to monitor only one price – the price of the #THR Token By buying a Token, you get a share in this portfolio, THR token is traded as any other coin 24/7. Simply and quickly.Few investors, few investors means few transactions & Lot of Inhouse GAIN is Single Point Agenda
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 THR / AUD
A$192.878
|1 THR / GBP
￡98.236
|1 THR / EUR
€116.206
|1 THR / USD
$119.8
|1 THR / MYR
RM539.1
|1 THR / TRY
₺4,244.514
|1 THR / JPY
¥18,721.146
|1 THR / RUB
₽12,278.302
|1 THR / INR
₹10,372.284
|1 THR / IDR
Rp1,963,934.112
|1 THR / PHP
₱7,014.29
|1 THR / EGP
￡E.6,037.92
|1 THR / BRL
R$730.78
|1 THR / CAD
C$172.512
|1 THR / BDT
৳14,555.7
|1 THR / NGN
₦186,604.074
|1 THR / UAH
₴5,044.778
|1 THR / VES
Bs6,469.2
|1 THR / PKR
Rs33,397.844
|1 THR / KZT
₸63,587.444
|1 THR / THB
฿4,119.922
|1 THR / TWD
NT$3,940.222
|1 THR / CHF
Fr109.018
|1 THR / HKD
HK$932.044
|1 THR / MAD
.د.م1,202.792