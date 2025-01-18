Thug Life Fiyatı (THUG)
Bugün için canlı Thug Life (THUG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. THUG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Thug Life Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 123.76 USD
- Gün içindeki Thug Life fiyat değişimi +11.06%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Thug Life / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Thug Life / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Thug Life / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Thug Life / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+11.06%
|30 Gün
|$ 0
|-37.36%
|60 Gün
|$ 0
|-40.29%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Thug Life fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
+11.06%
-10.54%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Thug Life Token (THUG) The baller's meme coin. Get gangsta in this market and pimp out your money game. What makes your project unique? $THUG ain't just a token; it's a movement fueled by humor, brotherhood, and the struggle of hustlin' in this crypto game. Rollin' with meme wizards and crypto fanatics, $THUG represents the tough love of the internet: resilience, comedy, and trolling. Playin’ can make you rich, even if you bought the top. Join the $THUG movement, get that FOMO, turn screw-ups into profits. We turn past losses into future wins. Thug Life is the new come-up, homie! History of your project. $THUG got played at the peak, huh? Your favorite influencer played you for a fool, used you as a cashout tool, leaving your bags worthless while they caked up. We feel your pain, man, and we got your back.
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