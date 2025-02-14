Tiger Scrub Money Logosu

Tiger Scrub Money Fiyatı (TIGER)

USD

Tiger Scrub Money (TIGER) Canlı Fiyat Grafiği

$6.97
$6.97$6.97
0.00%(1D)

Bugünkü Tiger Scrub Money (TIGER) Fiyatı

Bugün için canlı Tiger Scrub Money (TIGER) fiyatı, 6.97 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TIGER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tiger Scrub Money Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.87 USD
- Gün içindeki Tiger Scrub Money fiyat değişimi +0.10%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Tiger Scrub Money (TIGER) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Tiger Scrub Money / USD fiyat değişimi, $ +0.00680225.
Son 30 gün içerisinde, Tiger Scrub Money / USD fiyat değişimi, $ +0.1263256740.
Son 60 gün içerisinde, Tiger Scrub Money / USD fiyat değişimi, $ +1.3904878170.
Son 90 gün içerisinde, Tiger Scrub Money / USD fiyat değişimi, $ +1.887122603642817.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00680225+0.10%
30 Gün$ +0.1263256740+1.81%
60 Gün$ +1.3904878170+19.95%
90 Gün$ +1.887122603642817+37.13%

Tiger Scrub Money (TIGER) Fiyat Analizi

En güncel Tiger Scrub Money fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 6.95
$ 6.95$ 6.95

$ 7.0
$ 7.0$ 7.0

$ 169.37
$ 169.37$ 169.37

-0.10%

+0.10%

+1.10%

Tiger Scrub Money (TIGER) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 5.87
$ 5.87$ 5.87

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Tiger Scrub Money (TIGER) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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TIGER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TIGER / AUD
A$11.0126
1 TIGER / GBP
5.5063
1 TIGER / EUR
6.6215
1 TIGER / USD
$6.97
1 TIGER / MYR
RM30.9468
1 TIGER / TRY
252.314
1 TIGER / JPY
¥1,063.1341
1 TIGER / RUB
623.815
1 TIGER / INR
605.5536
1 TIGER / IDR
Rp114,262.2768
1 TIGER / PHP
403.563
1 TIGER / EGP
￡E.352.8911
1 TIGER / BRL
R$40.1472
1 TIGER / CAD
C$9.8277
1 TIGER / BDT
842.2548
1 TIGER / NGN
10,465.455
1 TIGER / UAH
291.2066
1 TIGER / VES
Bs425.17
1 TIGER / PKR
Rs1,947.9756
1 TIGER / KZT
3,486.7425
1 TIGER / THB
฿234.889
1 TIGER / TWD
NT$228.4766
1 TIGER / CHF
Fr6.273
1 TIGER / HKD
HK$54.2266
1 TIGER / MAD
.د.م69.2818