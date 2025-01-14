Tigris Fiyatı (TIG)
Bugün için canlı Tigris (TIG) fiyatı, 0.04289798 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 63.67K USD. TIG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tigris Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.30 USD
- Gün içindeki Tigris fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.48M USD.
MEXC'deki TIG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TIG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Tigris / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tigris / USD fiyat değişimi, $ -0.0133433180.
Son 60 gün içerisinde, Tigris / USD fiyat değişimi, $ -0.0128095899.
Son 90 gün içerisinde, Tigris / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0133433180
|-31.10%
|60 Gün
|$ -0.0128095899
|-29.86%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tigris fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-2.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tigris is a decentralized synthetic leverage trading platform on Arbitrum and Polygon that allows you to trade crypto, forex, and commodities with up to 500x leverage directly from your wallet. Asset prices are sourced through a powerful oracle system powered by Pyth. Thanks to our oracle architecture, all orders are instantly executed at the exact selected price. On top of regular orders, Tigris features the possibility to add and remove margin, open a position on top of another and to partially close positions. Liquidity for traders is provided through tigUSD, the protocol own stablecoin that can be staked to receive 30% of trading fees. 70% of trading fees and governance power is distributed to staked TIG. TIG has been fairly launched, with no private deals or VC raises.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TIG / AUD
A$0.0690657478
|1 TIG / GBP
￡0.0351763436
|1 TIG / EUR
€0.0416110406
|1 TIG / USD
$0.04289798
|1 TIG / MYR
RM0.19304091
|1 TIG / TRY
₺1.5224493102
|1 TIG / JPY
¥6.769301244
|1 TIG / RUB
₽4.4287874552
|1 TIG / INR
₹3.7123911892
|1 TIG / IDR
Rp703.2454612512
|1 TIG / PHP
₱2.5206853048
|1 TIG / EGP
￡E.2.164203091
|1 TIG / BRL
R$0.2603907386
|1 TIG / CAD
C$0.0613441114
|1 TIG / BDT
৳5.2176813074
|1 TIG / NGN
₦66.6115543642
|1 TIG / UAH
₴1.8150135338
|1 TIG / VES
Bs2.27359294
|1 TIG / PKR
Rs11.9659625412
|1 TIG / KZT
₸22.7693898244
|1 TIG / THB
฿1.4902758252
|1 TIG / TWD
NT$1.4152043602
|1 TIG / CHF
Fr0.0390371618
|1 TIG / HKD
HK$0.3337462844
|1 TIG / MAD
.د.م0.4319826586