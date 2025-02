TitanBorn (TITANS) Nedir?

TitanBorn reimagines the classic arcade fighting experience, which we're developing for the millions of fans of fighting games like Mortal Kombat, Tekken and Street Fighter. $TITANS is the premium ERC-20 token within TitanBorn and will have several uses that will benefit both players and investors. The $TITANS token is the premium currency of TitanBorn, with a limited token supply. You can use $TITANS to buy in-game Credits, purchase Stamina points, and bet on yourself in our wagering modes. You can win $TITANS tokens in these modes, or buy them on the market. Our parent company is Revenant - https://www.revenant.gg/

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

TitanBorn (TITANS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi