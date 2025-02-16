Toku Fiyatı (TOKU)
Bugün için canlı Toku (TOKU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TOKU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Toku Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 28.26 USD
- Gün içindeki Toku fiyat değişimi +0.07%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Toku / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Toku / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Toku / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Toku / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.07%
|30 Gün
|$ 0
|-50.41%
|60 Gün
|$ 0
|-75.32%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Toku fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+0.07%
-7.18%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? The Toku project aims to develop a community-driven, meme-based cryptocurrency built on the ERC blockchain that makes use of AI to assist with blockchain management. What makes your project unique? The project is distinctive because it is focused on an advanced AI DOG that will use sophisticated codes to manage the blockchain and act as a natural tool for other projects. History of your project. Toku was first put forth as a concept in 2022, with the goal of developing a meme cryptocurrency that would make use of AI to manage and enhance the ERC blockchain. Since then, the Toku team has been hard at work developing this technology, with a 2023 official launch planned. What’s next for your project? The next phase for Toku will be to finish developing its AI DOG capabilities and start testing them to make sure they work effectively with the ERC blockchain. Toku will subsequently be made available as a fully operational meme-based cryptocurrency after a successful testing phase. What can your token be used for? After completing activities like transactions or validating brand-new blocks on the chain, the Toku token can be utilized as payment or reward on the ERC blockchain. Also, it can be used as collateral in applications for decentralized financing. Also, users can exchange their tokens for cash or to make their holdings more liquid by doing so.
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