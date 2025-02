Tokyo AU (TOKAU) Nedir?

TOKAU provides users with exclusive IP culture. TOKAU allows the joined idol IP to publish a wish list according to their own preferences and moods, and invites their fans to fulfill their wishes by sending NFT gifts and give back a promise of special benefits.

