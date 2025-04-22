Tom Coin Fiyatı (TMC)
Bugün için canlı Tom Coin (TMC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TMC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tom Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Tom Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Tom Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tom Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tom Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tom Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-3.68%
|60 Gün
|$ 0
|-9.17%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tom Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-1.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tom Coin is a crypto project that issued $TMC meme cryptocurrency on the Binance Smart Chain. So, the management appeals to all people. The startup wants to attract poor, rich, young, and old community members. Apart from the above, the developers aim to launch the play-to-earn game and Tom’s metaverse. Simultaneously the team goal is to build a school on every continent. TMC is a BEP20 (BSC) token that allows holders to participate in Tom’s charity initiatives. Also, this altcoin will enable access to the project’s P2E game in the future. Besides, $TMC is a meme coin that can attract all memes lovers worldwide. As Tom coin we are charging 4% tax for buying and selling, that will 0.2 going to burn, 2% for marketing and the remaining amount for funding the project. If you love memes, This is the best driven meme coin the team aims to build schools in poor courtiers and support cats shelters. Also, the developers plan to release a P2E game based on Tom character with metaverse. Therefore, the developers of Tomcoin have decided to fully secure the initial capital and liquidity of the project by sending it in its entirety to the forever looked LP address. It is impossible to reverse this process. This is the highest form of security that can be offered. Transparency is ensured by the fact that no personal contribution was retained before the token was made available. The former Creator Wallet contains about 5% of the total supply, which was purchased by Pancakeswap at a later date. The purchased shares will be used to fund All Tom coin futures projects over an extended period of time. This process will be done piece by piece and always in discussion with the community. A large sale at any point in time is not intended to provide stability.
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