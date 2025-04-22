Tonstakers Fiyatı (TSTON)
Bugün için canlı Tonstakers (TSTON) fiyatı, 3.09 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TSTON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tonstakers Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Tonstakers fiyat değişimi -3.54%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Tonstakers / USD fiyat değişimi, $ -0.113532189980269.
Son 30 gün içerisinde, Tonstakers / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tonstakers / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tonstakers / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.113532189980269
|-3.54%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tonstakers fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.32%
-3.54%
+1.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tonstakers introduces a groundbreaking approach to DeFi staking on TON blockchain, enabling users to stake their TON tokens and in return, receive tsTON. tsTON, short for Tonstakers TON, is a liquid staking derivative that represents the staked TON plus accruing rewards, allowing users to remain liquid and participate in other DeFi activities without relinquishing their staking benefits. This innovative mechanism ensures that while users' TON is staked within the Tonstakers protocol, they hold tsTON as a flexible asset, which can be used across the DeFi ecosystem. The value of tsTON increases with each validation cycle, reflecting the staking rewards earned, thus providing a dynamic and rewarding staking experience. With strategic partnerships and integrations into platforms like Tonkeeper and OKX, Tonstakers not only prioritizes security and innovation but also enhances user experience by facilitating seamless interaction with the broader TON DeFi ecosystem.
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|1 TSTON / VND
₫79,230.69
|1 TSTON / AUD
A$4.7895
|1 TSTON / GBP
￡2.2866
|1 TSTON / EUR
€2.6574
|1 TSTON / USD
$3.09
|1 TSTON / MYR
RM13.5033
|1 TSTON / TRY
₺118.1616
|1 TSTON / JPY
¥433.1871
|1 TSTON / RUB
₽250.3209
|1 TSTON / INR
₹263.1135
|1 TSTON / IDR
Rp52,372.8735
|1 TSTON / KRW
₩4,389.1905
|1 TSTON / PHP
₱175.1103
|1 TSTON / EGP
￡E.155.736
|1 TSTON / BRL
R$17.922
|1 TSTON / CAD
C$4.2642
|1 TSTON / BDT
৳375.2496
|1 TSTON / NGN
₦4,959.8517
|1 TSTON / UAH
₴127.8333
|1 TSTON / VES
Bs247.2
|1 TSTON / PKR
Rs866.745
|1 TSTON / KZT
₸1,608.5304
|1 TSTON / THB
฿102.3099
|1 TSTON / TWD
NT$100.3632
|1 TSTON / AED
د.إ11.3403
|1 TSTON / CHF
Fr2.472
|1 TSTON / HKD
HK$23.9475
|1 TSTON / MAD
.د.م28.5207
|1 TSTON / MXN
$60.7803