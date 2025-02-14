Top Jeet Fiyatı (TOPJ)
Bugün için canlı Top Jeet (TOPJ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TOPJ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Top Jeet Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 336.44 USD
- Gün içindeki Top Jeet fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Top Jeet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Top Jeet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Top Jeet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Top Jeet / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-6.82%
|60 Gün
|$ 0
|-30.01%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Top Jeet fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-9.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Top Jeet is a revolutionary crypto token designed for the fast-paced and dynamic nature of the current crypto market. In a landscape where holding onto assets can be challenging and traders are constantly seeking quick returns, Top Jeet emerges as a solution that aligns with the mindset of the modern crypto investor. The token is strategically crafted to cater to the desire for swift gains, enabling users to capitalize on opportunities and sell their holdings for significant returns, often reaching up to 2x profits. In a market characterized by volatility and rapid fluctuations, Top Jeet empowers individuals to stay ahead and emerge victorious. At the core of Top Jeet's philosophy lies the mantra of "YOUNG G, ANGERMAXXING." This ethos reflects a youthful, aggressive approach to crypto trading, embracing the energy and intensity required to navigate the challenges of the market successfully. The token's unique association with the phrase "I drink coffee not for the kick, but to jeet" signifies a commitment to the relentless pursuit of victory in every aspect of life, mirroring the resilience and determination required in the crypto space. For those who strive to win and dominate, Top Jeet stands as the premier choice, embodying the spirit of Western G's and defining success as the ultimate JEET, or triumph.
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