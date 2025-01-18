Torch Fiyatı (TORCH)
Bugün için canlı Torch (TORCH) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TORCH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Torch Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.17 USD
- Gün içindeki Torch fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Torch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Torch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Torch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Torch / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-41.58%
|60 Gün
|$ 0
|-20.55%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Torch fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-12.37%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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