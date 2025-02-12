Tourism Industry Metavers Fiyatı (TIM)
Bugün için canlı Tourism Industry Metavers (TIM) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TIM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tourism Industry Metavers Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 788.30 USD
- Gün içindeki Tourism Industry Metavers fiyat değişimi -5.98%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Tourism Industry Metavers / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tourism Industry Metavers / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tourism Industry Metavers / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tourism Industry Metavers / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.98%
|30 Gün
|$ 0
|+5.01%
|60 Gün
|$ 0
|-5.97%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tourism Industry Metavers fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.21%
-5.98%
+12.67%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is Tourism Industry Metaverse (TIM)? TIM token takes center stage as the primary currency within the captivating BCN Garden game, an engaging NFT experience hosted on the Tron Blockchain. What is our project movement ? the goal of the Tourism Industry Metaverse (TIM) token is to create a new economy within the BCNGarden game . The TIM token is designed to reward players and encourage them to explore all SEED in BCN Garden . The token can be used to purchase NFTs of SEED within the game Where can we use TIM in BCNGarden ? Several way that you can use TIM in our metaverse game to get water to seed to exchange your fruit and seed in TIM What Makes Tourism Industry Metaverse (TIM) Unique? 1-Designed for the tourism industry 2-Rewards players 3-Creates a new economy 4- Managed by a large sales organization
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