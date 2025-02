Tr3zor (TR3) Nedir?

Tr3zor is an app that provides access to the global blockchain-based database of lost and stolen items allowing users to find their belongings. Tr3 is the native utility token that is used for: posting lost and found items; distributing and receiving rewards for helping users to return their funds. The app is based on the image recognition technology and blockchain to provide reliable service for searching lost belongings.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tr3zor (TR3) Kaynağı Resmi Websitesi