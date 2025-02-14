Track The Funds Bot Fiyatı (TTF)
Bugün için canlı Track The Funds Bot (TTF) fiyatı, 0.00161046 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TTF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Track The Funds Bot Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 150.90 USD
- Gün içindeki Track The Funds Bot fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Track The Funds Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Track The Funds Bot / USD fiyat değişimi, $ -0.0009708384.
Son 60 gün içerisinde, Track The Funds Bot / USD fiyat değişimi, $ -0.0012142536.
Son 90 gün içerisinde, Track The Funds Bot / USD fiyat değişimi, $ -0.005580286470695495.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0009708384
|-60.28%
|60 Gün
|$ -0.0012142536
|-75.39%
|90 Gün
|$ -0.005580286470695495
|-77.60%
En güncel Track The Funds Bot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-20.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We identified a big and constant problem in the space with no easy solution found. Issue is with scammers who come in many shapes or forms. Early signs and data was lacking to help keep traders safe or diligent. Our solution was to bring the data to them in a quick and easy way, and automatically monitor the blockchain to bring users instant alerts on many types of transactions related to the team and contract. Therefore, we built a Telegram bot which does just that and more, https://t.me/TTFBotBot Besides the main use case to help traders play safer and smarter, it provides many reports which gives them more insight or data on the token in question. It all starts with a scan of the token. Not only does it provide a comprehensive report at your fingertips, but you can also: - pull up a chart - get holder insights - see how taxes collected and spent - discover linked wallets - view airdrops and their balances - locate early buyers and balances - identify fresh wallets - see any wallet portfolio - visual buys and sells on a chart - see what's trending based on scans Vision was conceptualized in January of 2023. Launched a token on BSC in March. Released a beta of TTF Bot 2 weeks later on invite only. In May, launched public release. In October, migrated from BSC over to ETH. In the last 3 months, we've generated over 50K USDT of Ad revenues to be used for staking rewards.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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