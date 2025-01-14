TREN Debt Token Fiyatı (XY)
Bugün için canlı TREN Debt Token (XY) fiyatı, 0.996566 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 124.23K USD. XY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TREN Debt Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.35K USD
- Gün içindeki TREN Debt Token fiyat değişimi -1.59%
- Dolaşımdaki arz: 124.66K USD.
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Gün içerisinde, TREN Debt Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0161300066619177.
Son 30 gün içerisinde, TREN Debt Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TREN Debt Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TREN Debt Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0161300066619177
|-1.59%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TREN Debt Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
-1.59%
-0.35%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tren Finance is a DeFi protocol built to unlock liquidity from underutilized assets using isolated modules and its native stablecoin, XY. The protocol allows users to retain yield on their existing DeFi positions while borrowing against them as collateral. XY, formerly known as trenUSD, is a synthetic, dollar-denominated debt token issued by Tren Finance. As an overcollateralized stablecoin, it represents the debt within the Tren Finance ecosystem. Users can mint XY by providing various forms of collateral, such as LP tokens, money market deposits, and (re)staked positions, enabling them to unlock idle liquidity while maintaining their original yield-generating assets.
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|1 XY / MYR
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|1 XY / TRY
₺35.36812734
|1 XY / JPY
¥157.2581148
|1 XY / RUB
₽102.88547384
|1 XY / INR
₹86.24282164
|1 XY / IDR
Rp16,337.14492704
|1 XY / PHP
₱58.55821816
|1 XY / EGP
￡E.50.2767547
|1 XY / BRL
R$6.04915562
|1 XY / CAD
C$1.42508938
|1 XY / BDT
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|1 XY / NGN
₦1,547.45771914
|1 XY / UAH
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|1 XY / VES
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|1 XY / PKR
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|1 XY / HKD
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