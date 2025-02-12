TrendAppend Fiyatı (TRND)
Bugün için canlı TrendAppend (TRND) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TRND / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TrendAppend Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 90.16 USD
- Gün içindeki TrendAppend fiyat değişimi -3.41%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, TrendAppend / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TrendAppend / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TrendAppend / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TrendAppend / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.41%
|30 Gün
|$ 0
|-73.52%
|60 Gün
|$ 0
|-79.32%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TrendAppend fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.69%
-3.41%
-41.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TrendAppend (Token: TRND) is a groundbreaking crypto project introducing a transformative short-form video ecommerce sales channel and AI-driven marketing platform, providing ecommerce brands with a streamlined approach to enhance profitability across various social media platforms. Facilitating the sale of products through short-form user-generated content (UGC) videos, TrendAppend simplifies the process, making it more lucrative than ever. Employing a freemium model, the platform allows brands to either pay per sale for utilizing the technology or post free short-form UGC ecommerce videos. Additionally, TrendAppend seamlessly integrates with popular ecommerce platforms such as Shopify, WooCommerce, BigCommerce, enabling users to share shoppable videos effortlessly. At the core of TrendAppend is an AI Marketing engine, delivering in-market short-form videos tailored to consumer interests. This approach significantly boosts the likelihood of consumer engagement and purchase actions within the platform or across the web, utilizing TrendAppend's embedded one-step checkout. The platform goes beyond video-sharing by incorporating various AI tools like Content AI, SMS AI, Email AI, and Trending Hashtags and Topics. Designed specifically for ecommerce, TrendAppend allows brands to integrate with built-in apps for payments, fulfillment, and more, ensuring a user-friendly and comprehensive sales channel. TrendAppend distinguishes itself further with an open API, allowing short-form videos to be disseminated across multiple devices. This not only establishes TrendAppend as a central hub for ecommerce but also provides developers with the opportunity to create ecommerce apps on top of the TrendAppend Ecommerce platform or integrate their tools into the existing infrastructure. The flexible pricing model based on usage ensures accessibility for brands of all sizes, making TrendAppend an inclusive platform for global markets of any scale.
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