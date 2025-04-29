TrendBet Fiyatı (TBT)
Bugün için canlı TrendBet (TBT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TBT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TrendBet Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki TrendBet fiyat değişimi -76.37%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, TrendBet / USD fiyat değişimi, $ -0.00012730991408963.
Son 30 gün içerisinde, TrendBet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TrendBet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TrendBet / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00012730991408963
|-76.37%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TrendBet fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.87%
-76.37%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TrendBet - Decentralized Cryptocurrency Price Guessing Platform Description: TrendBet is an innovative, decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that allows users to guess cryptocurrency price movements and earn TBT token rewards. With a sleek, user-friendly interface and a gamified experience, TrendBet combines the thrill of crypto trading with the excitement of prediction-based rewards. The platform supports a variety of cryptocurrencies, including Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), and more, offering guessing periods from 30 seconds to 1 hour. Key features include: Price Guessing Mechanics: Users can predict whether the price of a selected cryptocurrency will rise or fall within a chosen timeframe. Correct guesses yield 2x the guess amount (minus a 2% fee), while ties refund the stake. TBT Token Rewards: Powered by the TBT token, the platform incentivizes participation through daily prize pools, where 50% is burned to enhance token value, and 50% is distributed among randomly selected players. Referral Program: Invite friends to earn 1% of their guess amounts, with rewards claimable upon reaching 100,000 TBT. Real-Time Data: Leveraging Binance’s official API, TrendBet provides accurate, real-time price data, ensuring transparency and fairness. Comprehensive Dashboards: Track total guesses, win rates, profits, and TBT balance, alongside detailed guess history, leaderboards, and token burn/reward records. Roadmap for Growth: Planned enhancements include multi-language support, gamification features, advanced guessing mechanisms, and native mobile apps by Q1 2026. TrendBet is designed for crypto enthusiasts seeking a fun, rewarding way to engage with market trends. Connect your BSC wallet, guess wisely, and join the TrendBet community to compete for TBT rewards!
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