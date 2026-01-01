Bugünkü Trevee Staked Plasma USD Fiyatı

Bugünkü Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD) fiyatı $ 1,002 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SPLUSD / USD dönüşüm oranı SPLUSD başına $ 1,002 şeklindedir.

Trevee Staked Plasma USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.580.683 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,80M SPLUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde SPLUSD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,004 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,782638 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPLUSD, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,58M$ 11,58M $ 11,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,82M$ 10,82M $ 10,82M Dolaşım Arzı 10,80M 10,80M 10,80M Toplam Arz 10.799.130,67555098 10.799.130,67555098 10.799.130,67555098

Şu anki Trevee Staked Plasma USD piyasa değeri $ 11,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPLUSD arzı 10,80M olup, toplam arzı 10799130.67555098. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,82M.