Triall Fiyatı (TRL)
Bugün için canlı Triall (TRL) fiyatı, 0.00322844 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 136.77K USD. TRL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Triall Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 23.89 USD
- Gün içindeki Triall fiyat değişimi +0.23%
- Dolaşımdaki arz: 42.37M USD.
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Gün içerisinde, Triall / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Triall / USD fiyat değişimi, $ -0.0001762705.
Son 60 gün içerisinde, Triall / USD fiyat değişimi, $ +0.0006779249.
Son 90 gün içerisinde, Triall / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.23%
|30 Gün
|$ -0.0001762705
|-5.45%
|60 Gün
|$ +0.0006779249
|+21.00%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Triall fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.38%
+0.23%
-6.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Triall brings web 3.0 technology to clinical trials—medical research studies that test whether new medicines are safe and effective for humans. Clinical trial processes are notoriously costly and inefficient. They take many years, and involve increasing amounts of systems and data. The result is a lack of oversight, and uncertainty the integrity and authenticity of collected research data. It all drives the costs and reduces safety and reliability in the development of new medicines. Since early 2018, Triall has been working with clinical trial professionals to target these issues. Triall has developed software solutions that are integrated with blockchain technology. These solutions make clinical trials tamper-resistant, and enable secure integrations between the many isolated systems and parties involved in clinical trials. Hence, they promise to shape the world’s first digital ecosystem for clinical trials. Triall’s blockchain functionalities and ecosystem approach are unique in the 200-billion-dollar clinical trial industry. The project directly answers to growing calls for system interoperability and data traceability as voiced by regulators such as the FDA and EMA, and by a growing body of clinical trial professionals around the world. The project introduces a two-token system that functions as the ecosystem’s primary means of payment, while also facilitating community engagement, governance, and token lock-up incentives.
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