Trip Fiyatı (TRIP)
Bugün için canlı Trip (TRIP) fiyatı, 6.01 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 177.30M USD. TRIP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Trip Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Trip fiyat değişimi +1.04%
- Dolaşımdaki arz: 29.50M USD.
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Gün içerisinde, Trip / USD fiyat değişimi, $ +0.061711.
Son 30 gün içerisinde, Trip / USD fiyat değişimi, $ +0.2080217260.
Son 60 gün içerisinde, Trip / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Trip / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.061711
|+1.04%
|30 Gün
|$ +0.2080217260
|+3.46%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Trip fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.55%
+1.04%
-4.90%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Trip Token is a blockchain-powered platform aiming to revolutionize the travel and tourism industry by providing a seamless, secure, and rewarding experience for travelers and stakeholders. Key Features: Utilizes DeFi principles to ensure accessible, secure, and transparent transactions within the platform. Facilitates financial transactions both within the Trip Token ecosystem and beyond, promoting a comprehensive tourism experience. Acts as a smart assistant for travelers, guiding them through all stages of their journey and offering personalized experiences based on user preferences. Seamless Integration: Integrates services from diverse providers within a single platform, enhancing convenience for users.
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Rp101,864.3915
|1 TRIP / KRW
₩8,536.9045
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￡E.308.4933
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R$35.2186
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Rs1,685.3242
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