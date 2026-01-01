Bugünkü Troll Dog Fiyatı

Bugünkü Troll Dog (TOBY) fiyatı $ 0,00000527 olup, son 24 saatte % 2,58 değişim gösterdi. Mevcut TOBY / USD dönüşüm oranı TOBY başına $ 0,00000527 şeklindedir.

Troll Dog, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.251,8 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 996,64M TOBY şeklindedir. Son 24 saat içinde TOBY, $ 0,00000525 (en düşük) ile $ 0,00000543 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0009447 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000514 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOBY, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde +%1,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Troll Dog (TOBY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,25K$ 5,25K $ 5,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,25K$ 5,25K $ 5,25K Dolaşım Arzı 996,64M 996,64M 996,64M Toplam Arz 996.641.320,589321 996.641.320,589321 996.641.320,589321

Şu anki Troll Dog piyasa değeri $ 5,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOBY arzı 996,64M olup, toplam arzı 996641320.589321. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,25K.