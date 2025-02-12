TrueSight DAO Governance Token Fiyatı (TDG)
Bugün için canlı TrueSight DAO Governance Token (TDG) fiyatı, 0.084447 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TDG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TrueSight DAO Governance Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.08 USD
- Gün içindeki TrueSight DAO Governance Token fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, TrueSight DAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TrueSight DAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ +0.2139033051.
Son 60 gün içerisinde, TrueSight DAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0656355271.
Son 90 gün içerisinde, TrueSight DAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.02909504202287844.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.2139033051
|+253.30%
|60 Gün
|$ +0.0656355271
|+77.72%
|90 Gün
|$ -0.02909504202287844
|-25.62%
En güncel TrueSight DAO Governance Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+76.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TrueSight DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on a mission to build a better world based on verifiable truth. We aim to heal the world with love by applying the open-source philosophy to drive social and environmental justice. Our purpose is to create a positive impact by building and contributing to open-source social ventures, earning governance tokens (TDG) in the process. Profits from these ventures increase the value of our tokens, enabling us to amplify our impact and support the self-actualization of our members. TrueSight DAO functions as a decentralized network of individuals working together to promote truth, love, and harmony. We leverage blockchain technology and open-source principles to empower contributors, reward value creation, and foster a community driven by autonomy, integrity, and diversity. The utility of TrueSight DAO lies in its ability to: 1. Drive social and environmental justice through open-source social ventures 2. Empower individuals towards self-actualization and personal growth 3. Increase token value through profitable ventures, amplifying impact 4. Foster a community based on verifiable truth, love, and harmony
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