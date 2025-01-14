TrumpsFight Fiyatı (TRUMPSFIGHT)
Bugün için canlı TrumpsFight (TRUMPSFIGHT) fiyatı, 0.00614278 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 288.71K USD. TRUMPSFIGHT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TrumpsFight Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 35.37K USD
- Gün içindeki TrumpsFight fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 47.00M USD.
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Gün içerisinde, TrumpsFight / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TrumpsFight / USD fiyat değişimi, $ -0.0044023958.
Son 60 gün içerisinde, TrumpsFight / USD fiyat değişimi, $ -0.0039190973.
Son 90 gün içerisinde, TrumpsFight / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0044023958
|-71.66%
|60 Gün
|$ -0.0039190973
|-63.80%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TrumpsFight fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TrumpsFight is not just a cryptocurrency; it's a movement for patriots worldwide. Crafted by supporters of President Trump, our coin embodies the spirit of loyalty, resilience, and unity among those who share our values. TrumpsFight Coin: Uniting Patriots in the Digital Economy TrumpsFight is not just a cryptocurrency; it's a movement for patriots worldwide. Crafted by supporters of President Trump, our coin embodies the spirit of loyalty, resilience, and unity among those who share our values. Here's what we stand for: A Fair and Ethical Movement: TrumpsFight is designed to be a beacon of fairness in the crypto world, offering a transparent and equitable opportunity for both seasoned and new supporters to engage with a coin that stands for something greater. Join us in TrumpsFight, where your support strengthens the values and causes you believe in. Together, we can showcase the strength of unity within the MAGA community and beyond, leveraging the power of cryptocurrency to make a real-world impact.
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|1 TRUMPSFIGHT / AUD
A$0.0098898758
|1 TRUMPSFIGHT / GBP
￡0.0049756518
|1 TRUMPSFIGHT / EUR
€0.0059584966
|1 TRUMPSFIGHT / USD
$0.00614278
|1 TRUMPSFIGHT / MYR
RM0.02764251
|1 TRUMPSFIGHT / TRY
₺0.2179458344
|1 TRUMPSFIGHT / JPY
¥0.9676107056
|1 TRUMPSFIGHT / RUB
₽0.631170645
|1 TRUMPSFIGHT / INR
₹0.5315961812
|1 TRUMPSFIGHT / IDR
Rp99.0770829034
|1 TRUMPSFIGHT / PHP
₱0.3597211968
|1 TRUMPSFIGHT / EGP
￡E.0.31021039
|1 TRUMPSFIGHT / BRL
R$0.0374095302
|1 TRUMPSFIGHT / CAD
C$0.0087841754
|1 TRUMPSFIGHT / BDT
৳0.7424163908
|1 TRUMPSFIGHT / NGN
₦9.4942193402
|1 TRUMPSFIGHT / UAH
₴0.260453872
|1 TRUMPSFIGHT / VES
Bs0.32556734
|1 TRUMPSFIGHT / PKR
Rs1.711992786
|1 TRUMPSFIGHT / KZT
₸3.2621847468
|1 TRUMPSFIGHT / THB
฿0.2132158938
|1 TRUMPSFIGHT / TWD
NT$0.2032031624
|1 TRUMPSFIGHT / CHF
Fr0.0055899298
|1 TRUMPSFIGHT / HKD
HK$0.0477908284
|1 TRUMPSFIGHT / MAD
.د.م0.061734939