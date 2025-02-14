TrustNFT Fiyatı (TRUSTNFT)
Bugün için canlı TrustNFT (TRUSTNFT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TRUSTNFT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TrustNFT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 185.42 USD
- Gün içindeki TrustNFT fiyat değişimi -3.70%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki TRUSTNFT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TRUSTNFT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, TrustNFT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TrustNFT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TrustNFT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TrustNFT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.70%
|30 Gün
|$ 0
|-9.55%
|60 Gün
|$ 0
|-15.81%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TrustNFT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
-3.70%
+17.09%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TrustNFT is a platform powered by AI and big data which accurately evaluates NFTs and unlocks their potential for use as loan collateral, which allows users to combine DeFi with NFTs to earn yield on selected NFT-backed loans. Our platform was designed to solve major problems in the NFT ecosystem, such as: low liquidity; investment risk; monetization of assets; and – most importantly – the problem of evaluating NFTs. There are already some platforms in the market offering NFT collateralized loans. But there is no reliable way or product to evaluate NFTs. Without accurate evaluation all solutions of using NFTs as collateral are pointless, this is why we focus all our resources and attention on solving this issue and we chose to empower Artificial intelligence and Big data to solve this problem. The result of our work is - NFTs Evaluation Machine MVP, you can try it out on trustnft.org. We started building our platform – an NFT Evaluation Machine – at the beginning of 2021. Our platform not only uses data sources from blockchain, but also learns to define trends in the NFT and cryptocurrency markets. Today, our MVP is functional, and it learns and improves every day. This is our main advantage, and the unique factor which differentiates us from other platforms that offer NFT-collateralized loans.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TRUSTNFT / AUD
A$--
|1 TRUSTNFT / GBP
￡--
|1 TRUSTNFT / EUR
€--
|1 TRUSTNFT / USD
$--
|1 TRUSTNFT / MYR
RM--
|1 TRUSTNFT / TRY
₺--
|1 TRUSTNFT / JPY
¥--
|1 TRUSTNFT / RUB
₽--
|1 TRUSTNFT / INR
₹--
|1 TRUSTNFT / IDR
Rp--
|1 TRUSTNFT / PHP
₱--
|1 TRUSTNFT / EGP
￡E.--
|1 TRUSTNFT / BRL
R$--
|1 TRUSTNFT / CAD
C$--
|1 TRUSTNFT / BDT
৳--
|1 TRUSTNFT / NGN
₦--
|1 TRUSTNFT / UAH
₴--
|1 TRUSTNFT / VES
Bs--
|1 TRUSTNFT / PKR
Rs--
|1 TRUSTNFT / KZT
₸--
|1 TRUSTNFT / THB
฿--
|1 TRUSTNFT / TWD
NT$--
|1 TRUSTNFT / CHF
Fr--
|1 TRUSTNFT / HKD
HK$--
|1 TRUSTNFT / MAD
.د.م--