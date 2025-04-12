Truth Fiyatı (TRUU)
Bugün için canlı Truth (TRUU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TRUU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Truth Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Truth fiyat değişimi -0.04%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Truth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Truth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Truth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Truth / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.04%
|30 Gün
|$ 0
|+1.33%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Truth fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.21%
-0.04%
-5.27%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$TRUU underpins a large-scale decentralized network dedicated to providing fair and transparent outcomes for prediction markets. Designed to be compliant with US and CFTC regulations, $TRUU ensures that even the largest global media brands can confidently participate, knowing they meet stringent compliance standards both in the US and internationally. By aligning incentives across thousands of independent node operators, $TRUU creates a trusted infrastructure that ensures accuracy, reduces bias, and fosters sustainable growth. Serving as both an economic driver and a governance tool, $TRUU empowers its holders to influence the platform’s future, offering a compliant, scalable solution for transparent prediction outcomes in a rapidly evolving digital economy.
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