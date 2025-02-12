TSUBASA Utilitiy Token Fiyatı (TSUBASAUT)
Bugün için canlı TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT) fiyatı, 0.02990975 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TSUBASAUT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TSUBASA Utilitiy Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.49 USD
- Gün içindeki TSUBASA Utilitiy Token fiyat değişimi -0.43%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, TSUBASA Utilitiy Token / USD fiyat değişimi, $ -0.00012950270654634.
Son 30 gün içerisinde, TSUBASA Utilitiy Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0081895647.
Son 60 gün içerisinde, TSUBASA Utilitiy Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0149580185.
Son 90 gün içerisinde, TSUBASA Utilitiy Token / USD fiyat değişimi, $ -0.00792802109359207.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00012950270654634
|-0.43%
|30 Gün
|$ -0.0081895647
|-27.38%
|60 Gün
|$ -0.0149580185
|-50.01%
|90 Gün
|$ -0.00792802109359207
|-20.95%
En güncel TSUBASA Utilitiy Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-0.43%
+3.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? "Captain Tsubasa -RIVALS-" is a blockchain game based on "Captain Tsubasa", the pioneer of football mangas that has influenced soccer fans worldwide. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ What makes your project unique? The first blockchain game using the famous Japanese manga IP. "Captain Tsubasa" is a football manga created by Yoichi Takahashi, one of Japan's leading manga artists. It is considered the pioneer of football mangas which has left a great impact on both Japanese and overseas professional football players, fans and enthusiasts. The manga has sold more than 70 million copies in Japan and has been translated into more than 20 languages. The series' sequels include "Captain Tsubasa Rising Sun" (~2019) in Shueisha's "Grand Jump" and "Captain Tsubasa Magazine" (2020-), an extra edition of "Grand Jump". History of your project. The game launched on Jan. 12th, 2023. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/roadmap What’s next for your project? Arena is the third content the game users heavily consume and acquire the token, TSUGT. What can your token be used for? - many in-game consumptions: character level-up, recovery, skillup, and mint. buying game items etc. - users can get token as Rivals mode reward
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|1 TSUBASAUT / EUR
€0.02871336
|1 TSUBASAUT / USD
$0.02990975
|1 TSUBASAUT / MYR
RM0.133397485
|1 TSUBASAUT / TRY
₺1.07914378
|1 TSUBASAUT / JPY
¥4.593539405
|1 TSUBASAUT / RUB
₽2.886290875
|1 TSUBASAUT / INR
₹2.5964653975
|1 TSUBASAUT / IDR
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|1 TSUBASAUT / PHP
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|1 TSUBASAUT / EGP
￡E.1.5095450825
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|1 TSUBASAUT / CAD
C$0.042471845
|1 TSUBASAUT / BDT
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|1 TSUBASAUT / NGN
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