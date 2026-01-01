Bugünkü turn your penny into a house Fiyatı

Bugünkü turn your penny into a house (PENNY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,16 değişim gösterdi. Mevcut PENNY / USD dönüşüm oranı PENNY başına -- şeklindedir.

turn your penny into a house, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.272,93 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,46M PENNY şeklindedir. Son 24 saat içinde PENNY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PENNY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

turn your penny into a house (PENNY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,27K$ 5,27K $ 5,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,27K$ 5,27K $ 5,27K Dolaşım Arzı 999,46M 999,46M 999,46M Toplam Arz 999.458.511,799781 999.458.511,799781 999.458.511,799781

