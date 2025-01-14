Tutellus Fiyatı (TUT)
Bugün için canlı Tutellus (TUT) fiyatı, 0.01953877 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.76M USD. TUT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tutellus Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.91 USD
- Gün içindeki Tutellus fiyat değişimi +1.53%
- Dolaşımdaki arz: 90.01M USD.
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Gün içerisinde, Tutellus / USD fiyat değişimi, $ +0.00029394.
Son 30 gün içerisinde, Tutellus / USD fiyat değişimi, $ -0.0079669764.
Son 60 gün içerisinde, Tutellus / USD fiyat değişimi, $ -0.0011103804.
Son 90 gün içerisinde, Tutellus / USD fiyat değişimi, $ +0.009330895667500224.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00029394
|+1.53%
|30 Gün
|$ -0.0079669764
|-40.77%
|60 Gün
|$ -0.0011103804
|-5.68%
|90 Gün
|$ +0.009330895667500224
|+91.41%
En güncel Tutellus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
0.00%
+1.53%
-6.75%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tutellus (TUT) is already working online educational collaborative platform in the Spanish-speaking world. With +1.8 million users from 160 countries, +180,000 video courses and the professional crypto content worldwide (Bootcamps and Courses). The TUT is a utility token created in the Polygon network by Tutellus. The TUT is being used by users who want to interact with Tutellus' product & services. Also, users can spend token to interact with any other Educational institution that uses Tutellus's technology to empower their students. Moreover, people can buy (getting always 10% discount over fiat), access to different products (only accesible staking TUT tokens) or hiring other kind of services (only with tokens).
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₹1.6908851558
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Rp315.1414074931
|1 TUT / PHP
₱1.1441903712
|1 TUT / EGP
￡E.0.986707885
|1 TUT / BRL
R$0.1189911093
|1 TUT / CAD
C$0.0279404411
|1 TUT / BDT
৳2.3614557422
|1 TUT / NGN
₦30.1989275243
|1 TUT / UAH
₴0.828443848
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Bs1.03555481
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Rs5.445455199
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Fr0.0177802807
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