Tutorial Fiyatı (TUT)
Bugün için canlı Tutorial (TUT) fiyatı, 0.00052963 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TUT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tutorial Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 461.06K USD
- Gün içindeki Tutorial fiyat değişimi -59.63%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Tutorial / USD fiyat değişimi, $ -0.000782618332198923.
Son 30 gün içerisinde, Tutorial / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tutorial / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tutorial / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000782618332198923
|-59.63%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tutorial fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-9.72%
-59.63%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tutorial is a token from a dev who made a tutorial on how to launch token on BNB chain 10 month ago, the OG Tutorial token was on testnet, so he decided to launch it on mainnet as a meme. The purpose of the project is to promote building on bsc and making useful education content. The project was originally created on four.meme and liquidity was transferred to pancakeswap as bonding curve criteria was met.
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|1 TUT / GBP
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€0.0005084448
|1 TUT / USD
$0.00052963
|1 TUT / MYR
RM0.0023621498
|1 TUT / TRY
₺0.0191090504
|1 TUT / JPY
¥0.0813299828
|1 TUT / RUB
₽0.051109295
|1 TUT / INR
₹0.0459771803
|1 TUT / IDR
Rp8.6824576272
|1 TUT / PHP
₱0.0307979845
|1 TUT / EGP
￡E.0.0267304261
|1 TUT / BRL
R$0.0030506688
|1 TUT / CAD
C$0.0007520746
|1 TUT / BDT
৳0.0641117115
|1 TUT / NGN
₦0.795239445
|1 TUT / UAH
₴0.0220802747
|1 TUT / VES
Bs0.0317778
|1 TUT / PKR
Rs0.1477720663
|1 TUT / KZT
₸0.2670818164
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฿0.0180815682
|1 TUT / TWD
NT$0.0173877529
|1 TUT / CHF
Fr0.0004819633
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HK$0.0041205214
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.د.م0.0053015963